В Бангладеш слоны затоптали насмерть двух беженцев-рохинджа, еще пять получили ранения

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На границе Бангладеш и Мьянмы дикие слоны забрели в лагерь беженцев. Они насмерть затоптали двух и ранили пятерых рохинджа, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Трагедия произошла у города Кокс-Базар. Погибшие — 55-летний мужчина и двухлетний ребенок.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

В лагере беженцев на территории Бангладеш мусульмане-рохинджа спасаются от преследования со стороны вооруженных сил Мьянмы.

С 25 августа по середину сентября из Ракхайна в Бангладеш из-за преследований перешли более 410 тыс. представителей народности рохинджа. Лагеря беженцев вдоль границы на территории Бангладеш уже переполнены.