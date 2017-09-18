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    В Бангладеш слоны затоптали насмерть двух беженцев-рохинджа, еще пять получили ранения

    Пострадавшие были доставлены в местную больницу

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На границе Бангладеш и Мьянмы дикие слоны забрели в лагерь беженцев. Они насмерть затоптали двух  и ранили пятерых рохинджа, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Трагедия произошла у города Кокс-Базар. Погибшие — 55-летний мужчина и двухлетний ребенок.

    Пострадавшие были доставлены в местную больницу. 

    В лагере беженцев на территории Бангладеш мусульмане-рохинджа спасаются от преследования со стороны вооруженных сил Мьянмы.

    С 25 августа по середину сентября из Ракхайна в Бангладеш из-за преследований перешли более 410 тыс. представителей народности рохинджа. Лагеря беженцев вдоль границы на территории Бангладеш уже переполнены.

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