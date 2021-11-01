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В Англии столкнулись два поезда, есть пострадавшие

В Англии столкнулись два поезда, есть пострадавшие Два поезда столкнулись около английского города Солсбери.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 00:59
В Англии столкнулись два поезда, есть пострадавшие

Два поезда столкнулись около английского города Солсбери.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Уилтшир.

"В настоящий момент мы находимся на месте железнодорожной аварии между Андовером и Солсбери, в которую вовлечены два поезда. На месте находятся машины пожарной службы и службы скорой помощи", - отмечается в сообщении. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают следователи, которые выясняют причины произошедшего.

По информации телерадиовещательной корпорации BBC, в результате инцидента пострадали 13 человек.

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