В Англии столкнулись два поезда, есть пострадавшие

Два поезда столкнулись около английского города Солсбери.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Уилтшир.
"В настоящий момент мы находимся на месте железнодорожной аварии между Андовером и Солсбери, в которую вовлечены два поезда. На месте находятся машины пожарной службы и службы скорой помощи", - отмечается в сообщении. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают следователи, которые выясняют причины произошедшего.
По информации телерадиовещательной корпорации BBC, в результате инцидента пострадали 13 человек.