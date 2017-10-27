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    В Англии испытали автомобиль с потенциальной скоростью 1600 км/ч - ВИДЕО

    Испытание прошло на взлетно‐посадочной полосе аэропорта Корнуолла

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В четверг 26 октября на аэродроме городка Ньюквей на полуострове Корнуолл прошли первые испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car.

    Как передает Report, за испытаниями следили более чем 3 тысячи зрителей.

    Они увидели, как похожий на ракету сине-оранжевый болид длиной 13 метров во время состоявшихся двух пробных заездов разогнался до 200 миль в час (322 км/ч).

    Стоит отметить, что вышеназванной скорости машина достигла за девять секунд с момента старта.

    Через пару лет машину под названием Bloodhound хотят разогнать до умопомрачительных 1600 км/ч — это на треть превышает скорость звука.

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