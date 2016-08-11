​В Алма-Ате скончался еще один полицейский, раненный в перестрелке 18 июля

Баку. 11 Августа. REPORT.AZ/ Еще один полицейский, пострадавший в перестрелке 18 июля в Алма-Ате, скончался в больнице, число жертв, таким образом, составило девять человек.

Как передает Report, вооруженный мужчина 18 июля совершил нападение на полицейских в Алма-Ате.

Шесть человек погибли, шесть полицейских и двое гражданских были госпитализированы. Позже в больнице скончались еще двое сотрудников полиции. В городе провели спецоперацию, нападавший был задержан. Им оказался ранее дважды судимый 26-летний уроженец Кызылординской области Руслан Кулекбаев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал произошедшее терактом.

"Под утро в реанимационном отделении 12-й ГКБ скончался полицейский, получивший серьезное огнестрельное ранение в результате отражения противоправных действий со стороны Кулекбаева. Врачи оценивали состояние патрульного как крайне тяжелое. Они до конца боролись за жизнь полицейского", — говорится в сообщении ДВД Алма-Аты.

По данным ведомства, 24-летний сержант полиции Жалгас Кельдибаев служил в органах внутренних дел с 2014 года.