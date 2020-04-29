В Африке число заразившихся коронавирусом приближается к 35 тыс.

Количество жертв нового типа коронавируса в Африке превысило 1,5 тысячи, число случаев заражения приближается к 35 тысячам.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На данный момент общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 34 610, скончались 1 517 человек.

Больше всего случаев на Африканском континенте выявлено в Египте (5042), ЮАР (4996), Марокко (4246) и Алжире (3649). Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Алжире (437) и Египте (359).