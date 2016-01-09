​ В Афганистане ударом беспилотника убиты 17 боевиков ИГ

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 боевиков группировки "Исламское государство" погибли при авиаударе американского беспилотника в провинции Нангархарна неподалеку от границы с Пакистаном. В момент авиаудара боевики ИГ готовились обезглавить семерых боевиков движения "Талибан". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом рассказал пресс-секретарь губернатора провинции.

По сообщениям афганских СМИ, во время авиаудара также были ранены двое гражданских лиц. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщают и пакистанские СМИ. Однако от армии США никаких комментариев не поступало.

Движение "Талибан" вступило в противостояние с ИГ в январе 2015 года, после того как та сформировала так называемое отделение в провинции Хорасан, которое действует по всей территории Афганистана, а также в приграничных районах Пакистана, Ирана и стран Средней Азии.