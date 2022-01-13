В Афганистане проходят протесты против руководства талибов

Массовые протесты против руководства захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" проходят в городе Меймене, административном центре провинции Фарьяб на севере страны.
Как передает Report, об этом сообщило местное агентство
Поводом для протестов послужил арест талибами в городе Мазари-Шариф (провинция Балх) полевого командира радикалов Махдума Алама, являющегося этническим узбеком. В связи с этим представители узбекской общины Меймене вышли на улицы и стали требовать от руководства "Талибана" немедленного освобождения Алама.
По информации агентства, целый ряд недавно назначенных радикалами функционеров-пуштунов, включая губернатора Фарьяба, руководителя разведки, а также начальника службы безопасности, были вынуждены покинуть указанный населенный пункт. Демонстранты присваивают себе оставленные в городе оружие и военную технику.
Протестующие выдвинули ультиматум руководству "Талибана", согласно которому Фаряб перестанет подчиняться радикальному движению, если Алам не будет отпущен на свободу в течение сегодняшнего дня.