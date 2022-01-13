О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Афганистане проходят протесты против руководства талибов

В Афганистане проходят протесты против руководства талибов Массовые протесты против руководства захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" проходят в городе Меймене, административном центре провинции Фарьяб на севере страны.
Другие страны
13 января 2022 г. 22:15
В Афганистане проходят протесты против руководства талибов

Массовые протесты против руководства захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" проходят в городе Меймене, административном центре провинции Фарьяб на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщило местное агентство Peshgo со ссылкой на источники в регионе.

Поводом для протестов послужил арест талибами в городе Мазари-Шариф (провинция Балх) полевого командира радикалов Махдума Алама, являющегося этническим узбеком. В связи с этим представители узбекской общины Меймене вышли на улицы и стали требовать от руководства "Талибана" немедленного освобождения Алама.

По информации агентства, целый ряд недавно назначенных радикалами функционеров-пуштунов, включая губернатора Фарьяба, руководителя разведки, а также начальника службы безопасности, были вынуждены покинуть указанный населенный пункт. Демонстранты присваивают себе оставленные в городе оружие и военную технику.

Протестующие выдвинули ультиматум руководству "Талибана", согласно которому Фаряб перестанет подчиняться радикальному движению, если Алам не будет отпущен на свободу в течение сегодняшнего дня.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу
Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу
13 января 2022 г. 21:14
ООН: Более 11 млн афганских женщин и девочек нуждаются в гумпомощи
ООН: Более 11 млн афганских женщин и девочек нуждаются в гумпомощи
13 января 2022 г. 20:35
Председатель ОБСЕ заявил об угрозе войны в Европе
Председатель ОБСЕ заявил об угрозе войны в Европе
13 января 2022 г. 20:21
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
13 января 2022 г. 20:09
В Швеции прогнозируют пик распространения коронавируса на конец января
В Швеции прогнозируют пик распространения коронавируса на конец января
13 января 2022 г. 19:55
В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие
В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие
13 января 2022 г. 19:37
В Китае зафиксировали пять случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа
В Китае зафиксировали пять случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа
13 января 2022 г. 19:11
В Германии разрешено ревакцинироваться с 12 лет
В Германии разрешено ревакцинироваться с 12 лет
13 января 2022 г. 18:56
Дипломаты США во Франции и Швейцарии столкнулись с гаванским синдромом
Дипломаты США во Франции и Швейцарии столкнулись с "гаванским синдромом"
13 января 2022 г. 17:23
Черногория смягчила правила въезда в страну для туристов
Черногория смягчила правила въезда в страну для туристов
13 января 2022 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi