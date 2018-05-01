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    В Афганистане погиб американский военнослужащий

    Наряду с этим в ходе операции пострадал еще один американский военнослужащий, его состояние стабильное

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащий американских войск погиб в ходе военной операции на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на TOLONews.

    Отмечается, что погибший американец являлся сотрудником секретных служб США.

    Наряду с этим в ходе операции пострадал еще один американский военнослужащий, его состояние стабильное.

    Данную информацию уже подтвердило командование сила США в Афганистане.

    В заявлении командования также отмечается, что в ходе боевых столкновений погибли и было ранено несколько представителей афганских сил безопасности. 

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