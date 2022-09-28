Ущерб экономике США от урагана "Иэн" может превысить 45 млрд долларов

Ураган "Иэн", который усилился в Мексиканском заливе до категории 4 и приближается к штату Флорида, может нанести экономике региона ущерб более чем 45 млрд долларов.

Ураган "Иэн", который усилился в Мексиканском заливе до категории 4 и приближается к штату Флорида, может нанести экономике региона ущерб более чем 45 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такой прогноз дал эксперт Enki Research Чак Ватсон.

"Иэн" может войти в восьмерку серьезнейших по последствиям ураганов в истории США, ожидают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Максимальная скорость устойчивого ветра может достигнуть 225 км/ч. Вероятнее всего, первыми под удар стихии попадут города Тампа и Сент-Питерсберг.

Жители Флориды начали активно готовиться к урагану уже со вторника. Власти штата призвали эвакуироваться около 2,5 млн человек с прибрежных территорий. Президент США Джо Байден одобрил запрос Флориды на оказание чрезвычайной помощи региону. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям направит в штат около 700 спасателей. Кроме того, губернатор Флориды Рон Десантис планирует задействовать 5 тыс. военнослужащих из Национальной гвардии.

Работающая во Флориде энергораспределительная компания Duke Energy Corp. предупредила об отключениях электричества для того, чтобы избежать повреждений оборудования от соленой воды.

Walt Disney Co. и Universal Studios, принадлежащая Comcast Corp., закрыли тематические парки во Флориде на два дня, до 29 сентября.

Авиакомпании, включая American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc., отменили более 2,8 тысячи рейсов во Флориде, запланированных на среду и четверг. Во вторник они совершили по крайней мере 14 дополнительных рейсов для эвакуации жителей региона.

Amazon.com Inc. временно закрыл склады и распределительные центры вблизи Тампы и Орландо.

Chevron Corp., BP объявили о приостановке работы добывающих платформ в Мексиканском заливе.

Одним из последствий урагана может стать ускорение темпов подъема цен на продукты питания в США. Флорида является одним из ключевых поставщиков цитрусовых фруктов и сельскохозяйственных удобрений в стране.