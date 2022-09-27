Ряд энергокомпаний готовятся к приостановке добычи на Мексиканском заливе

Ряд энергокомпаний, в числе которых BP, Chevron и Occidental Petroleum в связи с приближением урагана "Иэн" готовятся к приостановке добычи на платформах в Мексиканском заливе и эвакуации персонала.

Ряд энергокомпаний, в числе которых BP, Chevron и Occidental Petroleum в связи с приближением урагана "Иэн" готовятся к приостановке добычи на платформах в Мексиканском заливе и эвакуации персонала.

Как передает Report, это следует из заявлений компаний.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), тропический ураган "Иэн" приближается к Кубе и направляется в сторону Мексиканского залива. Национальная комиссия Мексики по водным ресурсам Conagua накануне сообщала, что ураган может набрать силу до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона.

Компания BP сообщила в пресс-релизе об остановке производства и эвакуации персонала с платформ Na Kika и Thunder Horse. На платформах добывается соответственно 130 тыс. и 250 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а также 550 млн и 200 млн кубфутов газа.

Chevron также опубликовал уведомление, в котором сообщает о начале эвакуации персонала с платформ Petronius и Blind Faith, а также закрытии этих объектов. При этом компания отмечает, что добыча на других объектах компании в Мексиканском заливе остается на нормальных уровнях.

Occidental Petroleum сообщил о "реализации процедур" в соответствии с имеющимися на этот случай планами. По данным агентства Reuters, компания Hess также принимает необходимые меры, Murphy Oil и Equinor не ожидают, что ураган повлияет на их операции, а Shell "внимательно следит за траекторией шторма".