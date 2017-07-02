Уничтожены объекты террористов на севере Ирака

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ ВВС Турции уничтожили четырех террористов в районе Ора на севере Ирака.
Как передает Report, об этом сoобщает Anadolu.
Террористы были выявлены в ходе антитеррористической операции в районе Чукурджа турецкой провинции Хаккари.
Военнослужащие ВС Турции задействовали беспилотники, которые и выявили скопление террористов в приграничном районе Ора.
Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
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