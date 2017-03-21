Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года.

Как передает Report, пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк).

Дэвид Рокфеллер — внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества.

В рейтинге, опубликованном Forbes в понедельник, Рокфеллер занял 581-е место вместе с еще несколькими миллиардерами, чье состояние также оценивается в 3,3 миллиарда долларов. По данным Forbes, он был самым старым миллиардером в мире.