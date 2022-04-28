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Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии

Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Болгарии будут ремонтировать украинскую военную технику.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 19:37
Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Болгарии будут ремонтировать украинскую военную технику.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Nova News, данная инициатива была согласована во время визита премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в Киев.

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии инициировано налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Убежден, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики, а для нас важно качество и сроки", - заявил Зеленский.

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