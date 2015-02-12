Украине будет предоставлен кредит в 40 млрд. долларов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Украина и МВФ согласовали четырехлетнюю программу кредитования на 40 млрд. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МВФ Кристин Лагард.

"От Украины потребуется "программа глубоких экономических реформ, включая экономическую сферу и преобразования "Нафтогаза"", - сказала она.

Глава МВФ подчеркнула, что средства для финансирования этой программы представит как Международный валютный фонд, так и страны ЕС и частные инвесторы. Сам МВФ должен предоставить Украине дополнительную кредитную линию в 17,5 млрд. долларов.

"Пока это соглашение, достигнутое с Киевом на экспертном уровне, - заявила Лагард. - Программа пока не одобрена Советом директоров. Я надеюсь ее предложить к одобрению до конца февраля".