Украина будет настаивать на передаче "черных" ящиков сбитого в Иране самолета

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что страна будет настаивать на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы с упавшего в Тегеране самолета Boeing 737, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

По словам Пристайко, Украина передаст послание министру дорог и городского развития Мохаммеду Эслами о том, что возвращение черных ящиков покажет, что Иран хочет беспристрастного расследования катастрофы.

Накануне в Иране заявили, что пытаются проанализировать "черные" ящики с авиалайнера.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель".