Угроза цунами в Японии снята

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Специалисты сняли угрозу цунами в Японии, где утром 22 ноября произошло сильное землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС руководитель сахалинского центра цунами Татьяна Ивельская.

Она отметила, что первые волны цунами на побережье были зарегистрированы через 30 минут после землетрясения. Максимальная высота волны цунами составила 140 сантиметров. Она зарегистрирована недалеко от порта Сендай. Этот город пострадал от цунами 11 марта 2011 года.

Ивельская напомнила, что угроза цунами для побережья Дальнего Востока не объявлялась.