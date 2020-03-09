Ученые назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление сделал руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня", — заявил он.

Также китайский эксперт предположил, что в дальнейшем упор в борьбе с COVID-19 "может переместиться с экспорта заболевания из КНР на импорт".

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заражения COVID-19 зафиксированы в более чем 100 странах.