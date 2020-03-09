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Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

​Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 586, коронавирус затронул уже 101 страну.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Вирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датские Фарерские острова и на французском карибском острове Мартиника.

За пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 610 новых случаев заражения, 71 человек скончался. 

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