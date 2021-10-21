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Убийца британского парламентария называл себя сторонником ИГ

Убийца британского парламентария называл себя сторонником ИГ Британец Али Харби Али, убивший депутата Палаты общин Дэвида Амесса, называл себя сторонником террористической группировки "Исламское государство" .
Другие страны
21 октября 2021 г. 19:40
Убийца британского парламентария называл себя сторонником ИГ

Британец Али Харби Али, убивший депутата Палаты общин Дэвида Амесса, называл себя сторонником террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления представителя Королевской прокурорской службы.

"Али считал себя приверженцем "Исламского государства", - заявил государственный обвинитель Джеймс Кейбл.

Он также сообщил о том, что преступник несколько лет вынашивал планы покушений на британских парламентариев.

Ранее в четверг 25-летнему Али Харби Али были предъявлены обвинения в убийстве по религиозным и идеологическим мотивам, а также подготовке терактов. В полиции считают, что у преступника не было сообщников.

Напомним, что 15 октября депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс умер после нападения на него с ножом в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии.

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