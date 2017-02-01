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    Uber заключил договор с Daimler о создании беспилотного такси

    Беспилотные автомобили помогут продвинуть услуги сервиса и сделают его более надежным

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Американская компания Uber заключила договор с немецким автопроизводителем Daimler о создании беспилотного такси. В ближайшие несколько лет беспилотные автомобили станут частью сервиса онлайн-такси Uber.

    Как передает Report, об этом заявил основатель Uber Трэвис Каланик в блоге компании.

    По словам Каланика, беспилотные автомобили помогут продвинуть услуги сервиса и сделают его более надежным.

    Uber планирует заключить соглашения с крупными автопроизводителями, чтобы расширить возможности компании, сообщил Каланик.

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