Uber заключил договор с Daimler о создании беспилотного такси

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Американская компания Uber заключила договор с немецким автопроизводителем Daimler о создании беспилотного такси. В ближайшие несколько лет беспилотные автомобили станут частью сервиса онлайн-такси Uber.

Как передает Report, об этом заявил основатель Uber Трэвис Каланик в блоге компании.

По словам Каланика, беспилотные автомобили помогут продвинуть услуги сервиса и сделают его более надежным.

Uber планирует заключить соглашения с крупными автопроизводителями, чтобы расширить возможности компании, сообщил Каланик.