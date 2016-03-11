У посольства США в Берлине задержан мужчина, угрожавший бомбой

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Полиция Берлина задержала мужчину, который пытался пройти в посольство США и заявлял, что в его чемодане находится бомба, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как заявил представитель полиции, мужчину задержали сегодня утром сотрудники безопасности посольства.

Имя задержанного не называется, но в полиции говорят, что есть признаки психологической неустойчивости задержанного.

Территория оцеплена полицией, содержимое чемодана проверяется.