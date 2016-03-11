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    У посольства США в Берлине задержан мужчина, угрожавший бомбой

    Территория оцеплена полицией, содержимое чемодана проверяется

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Полиция Берлина задержала мужчину, который пытался пройти в посольство США и заявлял, что в его чемодане находится бомба, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Как заявил представитель полиции, мужчину задержали сегодня утром сотрудники безопасности посольства.

    Имя задержанного не называется, но в полиции говорят, что есть признаки психологической неустойчивости задержанного.

    Территория оцеплена полицией, содержимое чемодана проверяется.

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