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    У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к юго-востоку от побережья Японии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сейсмологическая служба страны.

    Подземные толчки были зафиксированы в 23.37 воскресенья по местному времени (18.37 по бакинскому времени) в 50 километрах к юго-востоку от населенного пункта Хатидзе префектуры Токио и в 255 километрах от побережья острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров.

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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