У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к юго-востоку от побережья Японии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сейсмологическая служба страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 23.37 воскресенья по местному времени (18.37 по бакинскому времени) в 50 километрах к юго-востоку от населенного пункта Хатидзе префектуры Токио и в 255 километрах от побережья острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.