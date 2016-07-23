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    ​У берегов Мексики утонули дети-мигранты

    Их отец также плыл на судне, но остался в живых

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Трое детей утонули у берегов мексиканского штата Чьяпас после кораблекрушения, которое потерпело судно с нелегальными мигрантами, сообщило правительство Чьяпаса.

    Как передает Report, причиной кораблекрушения стали мощные ливни и непогода в регионе. Все трое погибших несовершеннолетних были сальвадорцами, их отец также плыл на судне, но остался в живых.

    Трагедия произошла в Тихом океане неподалеку от границы Гватемалы. 

    Группа мигрантов воспользовалась водным путем, чтобы попытаться избежать усиленных проверок со стороны мексиканских миграционных служб на сухопутных путях из Гватемалы, откуда в Мексику течет поток центральноамериканских беженцев.

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