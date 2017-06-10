У берегов Ливии погибли восемь человек, более 100 пропали

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли, более ста пропали без вести после того, как переполненная лодка с мигрантами потерпела крушение у берегов Ливии.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает агентство Франс Пресс.

Восемь тел были найдены на надувной лодке, которая могла перевозить до 120 человек, заявил начальник береговой охраны пригорода ливийской столицы Триполи города Гарабулли полковник Фатхи Аль-Райани. По его словам, по меньшей мере сто мигрантов пропали без вести.

По информации агентства, береговая охрана Ливии обнаружила спущенную лодку недалеко от побережья Гарабулли, тела погибших находились внутри.