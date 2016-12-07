У берегов Йемена могли утонуть по меньшей мере 60 человек

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 60 граждан Йемена могли утонуть в Аравийском море у берегов страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правительство.

В заявлении правительства говорится, что пять дней назад в 40 километрах от острова Сокотра пропало судно, следовавшее из провинции Хадрамаут. Среди пассажиров судна были женщины и дети.

По словам губернатора провинции Ахмеда бен-Бреака (Ahmed ben-Break), два человека были спасены, поиски остальных пассажиров судна продолжаются.

Правительство обратилось за помощью к коалиции во главе с Саудовской Аравией.