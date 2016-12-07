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    У берегов Йемена могли утонуть по меньшей мере 60 человек

    Пять дней назад в 40 километрах от острова Сокотра пропало судно

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 60 граждан Йемена могли утонуть в Аравийском море у берегов страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правительство.

    В заявлении правительства говорится, что пять дней назад в 40 километрах от острова Сокотра пропало судно, следовавшее из провинции Хадрамаут. Среди пассажиров судна были женщины и дети.

    По словам губернатора провинции Ахмеда бен-Бреака (Ahmed ben-Break), два человека были спасены, поиски остальных пассажиров судна продолжаются.

    Правительство обратилось за помощью к коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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