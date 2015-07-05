​Тропический шторм обрушился на север Филиппин

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 прибрежных городов, расположенных на севере Филиппин, оказались под влиянием сильного тропического шторма "Линфа".

Как передает Report, об этом сообщили представители сил гражданской обороны.

"Во многих местах дороги полностью блокированы, жилые дома подтоплены, некоторые из них полностью ушли под воду", - сказал руководитель регионального управления гражданской обороны Чито Кастро.

Вместе с тем, по его словам, информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

Шторм, сила ветра которого достигает 120 километров в час, продвигается на северо-запад архипелага.

Ежегодно на Филиппины, в состав которых входит около 7 тыс островов, обрушиваются до 27 тайфунов и штормов. Одним из наиболее разрушительных в истории метеонаблюдения стал тайфун "Хайян", который в ноябре 2013 года унес жизни свыше 6 тыс человек. От удара стихии в той или иной степени пострадали почти 12 млн жителей в 10 тыс населенных пунктах.