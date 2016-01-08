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    Трое неизвестных открыли стрельбу у отеля в Хургаде

    Злоумышленники прибыли к месту происшествия по морю

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Трое вооруженных мужчин открыли стрельбу у одного из отелей египетского курорта Хургада, сообщает Ahram Online. В результате двое туристов получили ранения, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

    Нападение произошло рядом с гостиницей Bella Vista. По информации Reuters, злоумышленники прибыли к месту происшествия по морю.

    Полицейские ликвидировали нападавших, на одном из них был обнаружен пояс смертника, передает Al-Arabya. Взрывное устройство обезврежено.

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