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Трамп ввел режим ЧС во Флориде из-за урагана "Дориан"

Трамп ввел режим ЧС во Флориде из-за урагана "Дориан"

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории штата Флорида в связи с приближением урагана "Дориан". 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые задействуют региональные и местные власти для противодействия чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Дориан", - сказано в заявлении.

По последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" достигнет побережья Флориды к концу текущей или началу следующей недели. К этому времени он, вероятно, значительно усилится и будет классифицироваться как ураган четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.

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