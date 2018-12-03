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    Трамп: Строительство стены на границе с Мексикой сэкономило бы США миллиарды

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты сэкономили бы миллиарды долларов в том случае, если представители Демократической партии в Конгрессе поддержали бы финансирование строительства стены на границе с Мексикой для сдерживания потока нелегальных мигрантов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

    "Мы бы сэкономили миллиарды долларов, если бы демократы дали нам голоса для строительства стены. В любом случае, людей не пустят в нашу страну нелегально! Мы закроем всю южную границу, если возникнет необходимость. Кроме того, прекратите [приток] наркотиков!" - написал Трамп.

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