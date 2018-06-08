Трамп: Россия должна быть вновь принята в G8

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть вновь принята в G8.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что глава Белого дома высказался за присутствие России на саммите G7.

"Я направляюсь в Канаду на переговоры G7, которые в основном будут сфокусированы на долгое время остававшейся нечестной торговле в отношении США. Оттуда я поеду в Сингапур на переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. Не будем говорить о русской охоте на ведьм какое-то время", - написал Трамп перед этим в Twitter.