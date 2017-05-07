 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

    Я с нетерпением жду возможности работать с ним!, - написал глава Белого дома в своем Twitter© Toronto Star

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поздравил лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, "Поздравляю Эммануэля Макрона с этой большой сегодняшней победой на выборах президента Франции. Я с нетерпением жду возможности работать с ним!", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

    Ранее Макрона поздравил президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, глава Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi