Трамп поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

© Toronto Star

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поздравил лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, "Поздравляю Эммануэля Макрона с этой большой сегодняшней победой на выборах президента Франции. Я с нетерпением жду возможности работать с ним!", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Ранее Макрона поздравил президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, глава Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.