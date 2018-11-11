Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли высшей наградой США

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп посмертно наградит "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли (1935-1977) высшей наградой Соединенных Штатов для гражданских лиц - Президентской медалью Свободы. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении Белого дома, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Элвис Пресли стал олицетворением американской культуры для миллиардов обожавших его фанатов по всему миру. Элвис сочетал госпел, кантри и ритм-энд-блюз, чтобы создать свое неповторимое звучание, и продал больше миллиарда записей", - говорится в документе. "Элвис Пресли остается вечной американской иконой и через 40 лет после своей смерти", - отмечает пресс-служба Белого дома.

Церемония награждения пройдет в следующую пятницу - 16 ноября.