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    Трамп пообещал Европе помочь с газом

    CША готовы помочь Польше и другим странам Европы диверсифицировать источники энергии

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ CША готовы помочь Польше и другим странам Европы диверсифицировать источники энергии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

    Трамп заявил, что доволен состоявшейся в начале июня первой поставкой в Польшу сжиженного природного газа (СПГ) из США. 

    Американская сторона готова подписать новые аналогичные соглашения, отметил он.

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