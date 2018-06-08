Трамп отказался встречаться с Мэй на саммите G7

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй не будут проводить двусторонние переговоры на саммите "Большой семерки" (G7) в канадском Квебеке. Как сообщает Report, об этом пишет газета Telegraph со ссылкой представителя британского правительства.

По данным газеты, Трамп отказался от этой встречи.

Источники в окружении президента США сообщили, что Трамп устал от "учительского" тона Мэй.

"Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", — заявил собеседник издания, присутствовавший на встречах этих двух лидеров.

Саммит "Большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.