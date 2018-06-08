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    Трамп отказался встречаться с Мэй на саммите G7

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй не будут проводить двусторонние переговоры на саммите "Большой семерки" (G7) в канадском Квебеке. Как  сообщает Report, об этом пишет  газета Telegraph со ссылкой представителя британского правительства.

    По данным газеты, Трамп отказался от этой встречи.

    Источники в окружении президента США сообщили, что Трамп устал от "учительского" тона Мэй. 

    "Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", — заявил собеседник издания, присутствовавший на встречах этих двух лидеров.

    Саммит "Большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.

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