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Трамп назвал мэра Лондона неудачником

​Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.

Как  передает Report, об этом Трамп  написал на своей странице в Twitter.

"Садик Хан, который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов, без сомнения, самого важного союзника Соединенного Королевства. Он -  неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне", - написал Д. Трамп.

При этом президент США повторил, что мэр Лондона Садик Хан напоминает ему еще одного его критика - мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом.

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