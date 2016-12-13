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    Трамп назвал имя нового госсекретаря США

    Президент США Дональд Трамп выбрал госсекретарем главу крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекс Тиллерсона

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выбрал госсекретарем главу крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекс Тиллерсона, сообщает Report со ссылкой на CBS News.

    Обсуждение кандидатуры на ключевую должность в будущем правительстве продолжалось в США несколько недель.

    Рекс Тиллерсон встречался с Трампом дважды в течение прошлой недели. Он известен как сторонник более тесных отношений с Москвой. В 2012 году Тиллерсон получил Орден дружбы от президента России.

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