Трамп назвал имя нового госсекретаря США

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выбрал госсекретарем главу крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекс Тиллерсона, сообщает Report со ссылкой на CBS News.

Обсуждение кандидатуры на ключевую должность в будущем правительстве продолжалось в США несколько недель.

Рекс Тиллерсон встречался с Трампом дважды в течение прошлой недели. Он известен как сторонник более тесных отношений с Москвой. В 2012 году Тиллерсон получил Орден дружбы от президента России.