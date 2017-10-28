Трамп назначит нового главу ФРС на следующей неделе

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назначит нового главу Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США на следующей неделе.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

"Я могу подтвердить, что президент объявит о назначении на пост руководителя ФРС на следующей неделе", - сказала она.

На прошлой неделе Трамп подтвердил, что рассматривает пять кандидатур на пост главы ФРС.