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    Трамп назначит нового главу ФРС на следующей неделе

    Oб этом заявила пресс-секретарь Белого дома на регулярном брифинге

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назначит нового главу Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США на следующей неделе.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

    "Я могу подтвердить, что президент объявит о назначении на пост руководителя ФРС на следующей неделе", - сказала она.

    На прошлой неделе Трамп подтвердил, что рассматривает пять кандидатур на пост главы ФРС.

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