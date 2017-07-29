Трамп намерен подписать закон о санкциях в отношении России

© BBC.com

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подпишет закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в Белом доме.

"Он ознакомился с окончательной версией и, поскольку его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его", - заявила представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Обе палаты американского конгресса ранее поддержали законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи. Однако в США высказывались опасения, что Трамп может наложить вето на законопроект.

Американский президент намеревался наладить отношения с Россией, однако, как отмечают эксперты, попытка наложить вето на законопроект спровоцирует подозрение, что Трамп поддерживает Кремль.