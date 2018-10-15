Трамп: ЕС ведет себя враждебно по отношению к США

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Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Ни один из американских союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Европейский союз.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

"Кто такой союзник? У нас прекрасные отношения с очень многими. Но никто не ведет себя по отношению к нам настолько плохо, насколько это делает Европейский союз. Европейский союз был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали", -заявил Д.Трамп.

Ведущая отметила, что такое заявление звучит враждебно.

"Знаете, что враждебно? То, как они ведут себя по отношению к нам. Это не мы враждебны… Именно мы были в положении глупой страны на протяжении многих лет", - ответил американский президент.