Торнадо на юге США: десятки жертв - ВИДЕО

Число жертв торнадо и сильного ветра на юге США увеличилось до 26.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC.

По ее данным, наибольший ущерб нанесен Миссисипи, из-за непогоды в этом штате погибли 11 человек. В штате Южная Каролина жертвами непогоды стали восемь человек, еще шестеро погибли в Джорджии, один - в Арканзасе. В штате Луизиана повреждено до 300 домов, сведений о жертвах пока не поступало.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Торнадо и сильный ветер обрушились в воскресенье на Луизиану, Арканзас, Теннесси, Алабаму, Южную Каролину и Северную Каролину. Порядка 800 тыс. человек остались без энергоснабжения. Губернаторы штатов Миссисипи, Луизиана и Алабама объявили режим чрезвычайной ситуации.