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    Теракт в Ираке: убиты 7 полицейских

    Нападения произошла в свете того, что правительственные силы на севере страны достигли большого прогресса против боевиков в Мосуле

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское Государство", напали на иракский полицейский контрольно-пропускной пункт, расположенный вблизи южного города Наджаф в воскресенье, 1 января.

    Как передает Report, об этом сoобшил MIGNews.

    По данным, в результате нападения боевиков погибли 7 полицейских.

    Нападения произошла в свете того, что правительственные силы на севере страны достигли большого прогресса против боевиков в Мосуле, их последнем крупном оплоте в Ираке.




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