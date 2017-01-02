Теракт в Ираке: убиты 7 полицейских

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское Государство", напали на иракский полицейский контрольно-пропускной пункт, расположенный вблизи южного города Наджаф в воскресенье, 1 января.

Как передает Report, об этом сoобшил MIGNews.

По данным, в результате нападения боевиков погибли 7 полицейских.

Нападения произошла в свете того, что правительственные силы на севере страны достигли большого прогресса против боевиков в Мосуле, их последнем крупном оплоте в Ираке.







