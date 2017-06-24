Танк протаранил столб в Минске во время репетиции парада - ФОТО

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Баку. 24июня. REPORT.AZ/ В Минске во время репетиции парада Дня Независимости Белоруссии танк Т-72 протаранил столб и дерево.

Как передает Report, об инциденте сообщает портал onliner.by.

Авария с участием бронетехники произошла на проспекте Независимости 24 июня. Очевидцы рассказали, что танк пытался нагнать остальную колонну, но неудачно сманеврировал, набрав скорость.

В скором времени столб удалось убрать с проезжей части. О пострадавших в результате аварии информации не поступало.