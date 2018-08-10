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    Талибы штурмуют город Газни в центре Афганистана

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан"* начали штурм города Газни в центральной части Афганистана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе.

    В заявлении талибов говорится, что их отряды с нескольких направлений пытаются войти в город – административный центр одноименной провинции.

    Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками перекрыта для движения, отмечают источники.

    "Если нам не пошлют подкрепление, талибы захватят Газни", — заявил телеканалу представитель совета провинции Хамидулла Наврози.

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