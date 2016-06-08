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    ​Талибы похитили 30 пассажиров автобуса на севере Афганистана

    Автобус направлялся в Кабул из афганской провинции Бадахшан

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Афганские талибы сегодня остановили на дороге рейсовый автобус и похитили 30 пассажиров в северной провинции Кундуз, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Автобус направлялся в Кабул из афганской провинции Бадахшан.

    На прошлой неделе талибы похитили на дорогах по всей стране около 200 человек. Десять из них они убили на месте нападения, двух пленников обезглавили позднее. Большинство похищенных были освобождены, однако восемь человек до сих пор остаются в заложниках.

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