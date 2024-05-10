В ходе акции против Tesla в Германии пострадали несколько человек

В ходе забастовки против автозавода Tesla в Грюнхайде в Германии (федеральная земля Бранденбург) пострадали несколько человек, в том числе полицейские.

В ходе забастовки против автозавода Tesla в Грюнхайде в Германии (федеральная земля Бранденбург) пострадали несколько человек, в том числе полицейские.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Maz.

По сообщениям местной полиции, группы протестующих пытались проникнуть на территорию гигафабрики. Пострадала как минимум одна женщина, также ранения получили по меньшей мере трое полицейских.

Сообщается, что на площадке Tesla дежурят около 15 водометов полицейских подразделений и бронетехники, а полицейский вертолет кружит над территорией завода.

Напомним, что около 1200 активистов со всей Европы начали собираться у завода с 9 мая. Они установили палатки, а в ходе протестов демонстрируют флаги Палестины.