О нас

В Праге чешские фермеры планируют протесты 22 мая

В Праге чешские фермеры планируют протесты 22 мая Чешские фермеры планируют провести в Праге 22 мая протесты против аграрной политики властей.
Другие страны
10 мая 2024 г. 18:37
В Праге чешские фермеры планируют протесты 22 мая

Чешские фермеры планируют провести в Праге 22 мая протесты против аграрной политики властей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ЧTK.

Организаторами выступили объединения фермеров во главе с республиканской Аграрной палатой. Акция, согласно агентству, будет носить массовый характер.

"Нам сейчас не остается ничего другого, кроме того, чтобы этими протестами обратить внимание общественности на то, что у нас действительно большие проблемы. Эти проблемы необходимо решать", - привело агентство слова президента Аграрной палаты Яна Долежала.

Крупные протесты фермеров состоялись в республике в феврале и марте текущего года. Их участники призвали кабмин значительно повысить внимание к нуждам села и к проблемам в сельском хозяйстве в целом. Были выдвинуты, в частности, требования о возвращении налоговой ставки на владение сельхозугодьями к уровню 2023 года, об улучшении условий работы в селах, об отказе от сокращения государственных дотаций на разведение и содержание скота и об освобождении от налога на дотации из фондов Евросоюза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi