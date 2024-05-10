В Праге чешские фермеры планируют протесты 22 мая

Чешские фермеры планируют провести в Праге 22 мая протесты против аграрной политики властей.

Чешские фермеры планируют провести в Праге 22 мая протесты против аграрной политики властей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ЧTK.

Организаторами выступили объединения фермеров во главе с республиканской Аграрной палатой. Акция, согласно агентству, будет носить массовый характер.

"Нам сейчас не остается ничего другого, кроме того, чтобы этими протестами обратить внимание общественности на то, что у нас действительно большие проблемы. Эти проблемы необходимо решать", - привело агентство слова президента Аграрной палаты Яна Долежала.

Крупные протесты фермеров состоялись в республике в феврале и марте текущего года. Их участники призвали кабмин значительно повысить внимание к нуждам села и к проблемам в сельском хозяйстве в целом. Были выдвинуты, в частности, требования о возвращении налоговой ставки на владение сельхозугодьями к уровню 2023 года, об улучшении условий работы в селах, об отказе от сокращения государственных дотаций на разведение и содержание скота и об освобождении от налога на дотации из фондов Евросоюза.