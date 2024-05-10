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Суд в Перу постановил задержать брата и адвоката президента по коррупционному делу

Суд в Перу постановил задержать брата и адвоката президента по коррупционному делу Перуанский суд выдал ордер на задержание брата президента страны Дины Болуарте и ее адвоката по делу о торговле влиянием.
Другие страны
10 мая 2024 г. 17:23
Суд в Перу постановил задержать брата и адвоката президента по коррупционному делу

Перуанский суд выдал ордер на задержание брата президента страны Дины Болуарте и ее адвоката по делу о торговле влиянием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RPP.

Суд посчитал обоснованным ходатайство генеральной прокуратуры, которая запросила взять под стражу восемь подозреваемых, в том числе брата главы государства Никанора Болуарте и адвоката Матео Кастаньеду. Выданный ордер предполагает задержание максимум на 10 дней. Суд также разрешил провести обыски у фигурантов дела.

Сторона обвинения считает, что Никанор Болуарте использовал свое влияние для помощи в получении государственных постов. По версии следствия, Кастаньеда помогал ему избегать проверок.

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