СМИ: Си Цзиньпин в ходе визита в Европу пытался вбить клин между ЕС и США

Лидер Китая Си Цзиньпин во время своего визита в Европу пытался расколоть континент и вбить клин между США и ЕС.

Лидер Китая Си Цзиньпин во время своего визита в Европу пытался расколоть континент и вбить клин между США и ЕС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Издание указывает, что визит Си Цзиньпина во Францию мало что ему принес, однако более продуктивными оказались его визиты в Сербию и Венгрию.

"Хотя Си говорил о необходимости избежать новой холодной войны, его дипломатия возродила разногласия прошлой войны, натравив Восток Европы на Запад", - пишут журналисты.

Макрон надеялся, что, установив более тесные личные связи, он сможет убедить китайского лидера повлиять на Владимира Путина, чтобы положить конец войне России против Украины. Однако Си не сильно изменил позицию Китая.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила экзистенциальный характер войны, но Си Цзиньпин попытался дать отпор и призвал не критиковать Китай из-за войны в Украине.

Bloomberg пишет, что Си мог надеяться вбить клин между США и Евросоюзом, но вряд ли ему это удалось. Урсула фон дер Ляйен позже сказала, что ЕС готов использовать все доступные инструменты, чтобы дать отпор несправедливой торговой практике Китая.

При этом журналисты уточняют, что это не первая попытка Китая расколоть ЕС. В 2012 году Пекин создал механизм для укрепления связей с 16 странами Центральной и Восточной Европы, но впоследствии эта инициатива пришла в упадок.