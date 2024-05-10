СМИ: США выделяет новый пакет военпомощи Украине на $400 млн

В США готовят новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.

В США готовят новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

В пакет войдут снаряды для системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боевые машины пехоты Bradley, и другие боеприпасы.

Последний транш поступил после нескольких месяцев споров в Конгрессе по поводу предоставления Украине дополнительной военной помощи на сумму 60 млрд долларов. В прошлом месяце законодатели направили президенту Джо Байдена дополнительный документ по национальной безопасности, который также включал поддержку Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона.