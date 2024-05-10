Президент Мозамбика сообщил о массивной атаке повстанцев на севере страны

Армия Мозамбика ведет борьбу с повстанцами, которые в пятницу утром предприняли крупную атаку на город Макомия на севере страны.

Армия Мозамбика ведет борьбу с повстанцами, которые в пятницу утром предприняли крупную атаку на город Макомия на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент страны Филипе Ньюси в своем телеобращении.

Город находится в Кабо-Дельгаду, богатой газом северной провинции, где в 2017 году боевики, связанные с "Исламским государством", подняли мятеж.

Несмотря на активные меры безопасности, с января этого года наблюдается эскалация напряженности.

Два источника в службах безопасности сообщили, что в последней атаке, предположительно, участвовали сотни боевиков.

Пятничная атака оказалась самой серьезной атакой боевиков в этом районе за последнее время.